Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman, yarın Marmara genelinde, İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" diye konuştu.



'CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU'



Kahraman, "Eldeki verilere göre bölgede sıradan gök gürültülü fırtınaların dışında, süper hücreli fırtına oluşumu da ihtimal dahilinde. Bunlar yine dar alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu üretebilir, yerel sellere neden olabilirler. İlle olacak demiyorum, bunu kimse söyleyemez, ama çevre koşulları bu tip hadiselerin görüldüğü durumlara uygunluk gösteriyor. Hortum ihtimali zayıf" açıklamasını yaptı.



Kahraman, "Yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip edilmeli" dedi.