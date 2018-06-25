Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Haziran hava durumu, bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Yaz döneminin başlamasıyla gittikçe ısınan havalar birden yerini yağmur bulutlarına bıraktı. Günlerdir ara ara sağanak yağış ile karşılaşan İstanbul'da ilerleyen günlerde de yağmur bulutları etkisini sürdürecek. Tatile çıkmayı planlayan vatandaşlar sıkça "Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı?" sorularına cevap arıyor. Peki, yağmurlu günler devam edecek mi? Meteoroloji Müdürlüğü'nden konu ile ilgili önemli açıklama geldi. İşte o açıklama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Alınan tahminlere göre,Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Edirne, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Ordu ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

"Yağışların; öğleden sonra Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Ezine, Ayvacik, Gökçeada, Bozcada ve Merkez, Balıkesir’in Edremit, Ankara’nın Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su bakını, yıldırım, yerel dolu vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

23 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı.

24 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Haziran Perşembe: Az bulutlu

26 Haziran Cuma: Çok bulutlu