Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30. kilometresinde Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Demir‘in kullandığı 07 DS 199 plakalı otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan Ümit Ddemir ile eşi Ümmü Demir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ümmü Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Demir ise Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
25.06.2018 - 23:42 | Son Güncelleme: 25.06.2018 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Afyonkarahisar,kaza,
568812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/568812.aspx
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