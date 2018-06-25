Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan yazlık bir sitenin çöplüğünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çöplük alanda çıkan yangın, sahil kısmında bulunan barakalara oradan da deniz kenarında bulunan balıkçı teknelerine kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken balıkçı barınağı ve 2 balıkçı teknesi yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.