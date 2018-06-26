Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı  doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma  kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe  operatörü İ.M'nin tahliyesine hükmedildi.

 Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "sahipli hayvanın öldürülmesi  ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu  kalan İ.M'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi.

 Olay

  Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık  alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş  yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek  daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine  gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın  ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sapanca Savcılığı  tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına  alınmış, Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, 17 Haziran'da "sahipli hayvanın  öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklanmıştı.