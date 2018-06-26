Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri Denizli'de kültür varlığı eserlerden kolay saklanan ve taşınması daha mümkün olan sikke, heykelcik ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri yurt içinde toplayıcı adı altında toplayan ve maddi değeri yüksek olan eserleri yasa dışı olarak internet siteleri ve sosyal paylaşım ağlarından satış yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları tespit edilerek operasyon başlattı. Polis önce Roma, Hellenistik gibi eski dönemlere ev sahipliği yapmış olan Denizli’de Antik Kent olması nedeniyle kültür varlıklarını yurt içinde ve yurt dışında haksız kazanç elde ederek yasa dışı satışa sunmak isteyen şüpheli şahısları tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın şoför kapısının yan cebinde kilitli şeffaf poşet içerisinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 10 adet sikke ve 1 adet yüzük yakalandı.

"Uzmanlar tarihi eserlerin döneminin tespiti için inceleme yaptı"

Yine tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen 25 adet sikke ve 41 adet içerisinde yüzük, keski, küçük çan, küpe parçası şeklinde objelerin yer aldığı eserler bulunarak el konuldu. Ele geçirilen toplam 35 adet sikke ve 42 adet tarihi eser objenin özelliklerinin ve hangi döneme ait olduğunun tespiti amacıyla Müze Müdürlüğünce uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerde ele geçirilen kültür varlığı bakır, kurşun, bronz cinsinde olan sikke ve yüzüklerin Roma, Grek ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi. Sikkelerin üzerinde Roma dönemine ait imparator başı, zırhlı asker, bordür içerisinde Constantinapolis ve zırhlı imparator ve tanrıça büstü, küçük heykelcik ve tıp aleti olarak kullanılan halka biçiminde muhtelif objeler, dikdörtgen formlu sikke ağırlığı bulunduğu bildirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.