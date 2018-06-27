Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Kısa süreli sarsıntı, en yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi.
Ege'de korkutan deprem
27.06.2018 - 04:44 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,
569010 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569010.aspx
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