Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Alican Kurdaş'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş ile taraf avukatları katıldı.

''PATLAYICIYI KENDİM YAPTIM''

Söz verilen sanık Alican Kurdaş, söz konusu patlayıcının parça tesirli olmadığını ilk günden beri söylediğini belirterek, "Patlayıcıyı kendim yaptım. Bir yerden almadım. İsteseydim kilolarca yapabilirdim, daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktur. 110 gram internetteki videolarda bulunan patlayıcı gramıdır. O yüzden böyle bir gramı esas aldım. Patlamanın internetteki videoalardaki haliyle kalacağını sanıyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklıdır" diye konuştu.

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Alican Kurdaş'ın kendisine kötü davrandığı ve çalışmakta olduğu iş yerinde maaşını artırmadığı gerekçesiyle babası Özdemir Osman Kurdaş'ı öldürmek kastıyla kendi temin ettiği malzemelerden bomba düzeneği hazırladığı anlatıldı.

Sanık Kurdaş'ın öldürme kararında ısrarla ve soğuk kanlılıkla davranıp, kararından vazgeçmeyerek icra hareketlerine başladığı aktarılan mütalaada, olay günü babasının Maltepe'deki iş yerine tanınmamak için motosikletçi kaskı ile gidip içinde bomba olan kutuyu teslim ettiği kaydedildi.

Mütalaada, baba Özdemir Osman Kurdaş'ın kutuyu açmasının ardından bombanın patlamasıyla yaşamsal tehlike geçirecek şekilde, bu sırada yanında olan Sevgi Özcan'ın ile Şahnur Ağaik'in de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", diğer şikayetçiler Şahnur Ağaik ile Sevgi Özcan'a karşı "bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada sanık Kurdaş'ın üzerine atılı suçların çokluğu, eylemlerinin yoğunluğu, suç öncesi ve sonrası davranışları gözetilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

''TEK AMACIM BABAMA KENDİMİ AFFETTİRMEKTİ''

Diyecekleri sorulan sanık Alican Kurdaş, "Benim buradaki kastım açıkça ortada. Bunun üstüne daha fazla söyleyecek bir şey yok. Benim tek amacım babama kendimi affettirmekti. Lakin cezaevi ortamında bunu da başaramadım. Olay sebebiyle pişmanım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Alican Kurdaş'ın avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına son savunmasını yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla gelen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş, "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

İddianamede sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik, "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.