Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması için geri sayım başladı. Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulaması olacak tutulma ne zaman gerçekleşecek?

27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu AyDünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Şubat ayında gerçekleşmiş ve Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bırakmıştı...