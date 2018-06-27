Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.



Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI



Akşam saatlerinde yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gök gürültüsü ve ardından başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı İstanbul'da bazı bölgelerde de dolu yağışı görüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SEFERLERDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.



Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.



Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

İBB AKOM BİLGİLENDİRME

İstanbul’da havanın zaman zaman kuvvetli gök gürültüsü ve sağanak yağışlı olarak Boğaz’ın çevresi ve Avrupa Yakası’nın tamamında gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.



Yağmurun özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili olması bekleniyor.



Meteorolojik tahminlere göre bölgesel olarak dolu yağışı da olabilir. Vatandaşlarımızın tedbirli olunması önerilir.