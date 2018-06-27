Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.