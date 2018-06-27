Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.
İstanbul’da gökyüzünü şimşekler aydınlattı
27.06.2018 - 22:15 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Etiketler : istanbul,yağış,meteoroloji,
569119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569119.aspx
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