Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp ameliyatının ardından böbreklerini kaybeden 62 yaşındaki adam, 73 yaşındaki ağabeyinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. Muş’un Malazgirt ilçesinde postanede çalışan Halil Bülbül 1 sene önce kalp krizi geçirdi. Kalbinde üç damarın tıkalı olduğunu öğrenen Halil Bülbül’e doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. İstanbul’da geçirdiği kalp ameliyatı ile 3 damarı değişen Bülbül, 3 ay hastanede yatmak zorunda kaldı. Hastaneden çıktığında ise artık diyaliz hastasıydı. Ancak böbrek yetmezliği ilerliyordu. Doktorlar tek çözümün nakil olduğunu söyleyince, 9 kardeşi birden böbreğini vermek istedi. Ancak en büyük ağabey Mehmet Nuri Bülbül nakil için çok ileri olan yaşına aldırmadan diğer kardeşlerin önüne geçti. İtirazlara rağmen bıçak altına yatan Bülbül, Memorial Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü’nden Doç. Dr. Sabri Tekin ve ekibinin gerçekleştirdiği nakil sonucunda böbreği ile kardeşini hayata bağladı. Halil Bülbül, “Ağabeyim ilerleyen yaşına rağmen böbreğini benden esirgemedi, artık aramızda bir de böbrek kardeşliği var” dedi.

AĞIR AMELİYATLARDAN SONRA BÖBREK YETMEZLİĞİ OLABİLİR

İki kardeş arasında böbrek naklini gerçekleştiren Doç. Dr. Sabri Tekin büyük ameliyatlardan sonra böbrek yetmezliği gelişebileceğini hatırlatıyor. Bu tür ameliyatlardan sonra yaşanan böbrek yetmezliğinin genellikle düzeldiğinin altını çizen Doç. Dr. Tekin, “Halil Amca’nın büyük ihtimal daha önce belirti vermeyen bir böbrek rahatsızlığı bulunuyor. Bu tür hastalarda kalp ameliyatı, kan kaybının olduğu, kan naklinin yapıldığı büyük cerrahilerden sonra hastalık hızla ilerleyip son dönem böbrek yetmezliği tablosuna girebiliyor. Hem Halil hem de Mehmet Nuri Amca’nın yaşlarının ileri olması böbrek nakilleri için artık engel teşkil etmiyor” dedi.