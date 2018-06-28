Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak  ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli  (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği  tahmin ediliyor. Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden  yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış  anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması  isteniyor. 