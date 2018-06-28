Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik uyarı
28.06.2018 - 11:08 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre saat 12.00 - 18.00 arasında bölgede yağışlar yoğunlaşacak.
Etiketler : Meteoroloji,Marmara Bölgesi,
569206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569206.aspx
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