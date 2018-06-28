Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağmur uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre İstanbul'un birçok ilçesi, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış uyarısı (28 Haziran hava durumu)
28.06.2018 - 15:17 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarısında bulundu. İstanbul hava durumu için yapılan uyarıda Marmara denizi üzerinden yeni sağanak yağışın geldiği açıklandı. Sağanak yağışın İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olması bekleniyor.
Etiketler : hava durumu,yağmur,yağış,istanbul,
569250 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569250.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER