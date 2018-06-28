Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Şubat günü, KKTC'de meydana gelen olayda Türkiye'de, 2015 yılında orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu olan Ceyhun Tokmak, tatil için geldiği Girne'de taksiye bindi.

ÜCRET İÇİN TARTIŞTILAR

Bir süre sonra sürücü Şahin Karaçor ile Ceyhun Tokmak arasında, ücret yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Karaçor'un taksiyi yol kenarına çekmesiyle ikili araçtan indi. Tokmak tarafından dövülen Karaçor, ağır yaralandı.

Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Karaçor'un belinin kırıldığı belirlendi.





3 YIL HAPİS YEDİ

Yapılan testte 1.14 promil alkollü olduğu saptanan Tokmak ise gözaltına alındı. Polis müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Girne'de tutuklu yargılanan Ceyhun Tokmak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Tokmak'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.



