Cıdıroğlu, Kargalı Mahallesi sakinlerini ziyaret etti ve vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kaymakam Cıdıroğlu, ardından komşu köy Karapınar'a geçti. Cıdıroğlu, kahvehanede vatandaşları dinledi. Ziyarete; ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı ve vakıf müdürü de katıldı.
Konya'nın Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kimsesizlere şefkat
29.06.2018 - 11:34 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, ilçede bulunan kimsesiz ve yaşlılara evlerine ziyarette bulunarak sahip çıkıyor.
Etiketler : Konya,yaşam haberleri,
569352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569352.aspx
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