Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cıdıroğlu, Kargalı Mahallesi sakinlerini ziyaret etti ve vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kaymakam Cıdıroğlu, ardından komşu köy Karapınar'a geçti. Cıdıroğlu, kahvehanede vatandaşları dinledi. Ziyarete; ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı ve vakıf müdürü de katıldı.