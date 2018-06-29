Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üzücü olay, Erzurum'un Uzundere bölgesinde meydana geldi. 3 ve 6 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte Ramazan Bayramı öncesi ailesinin yaşadığı memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Yıkıklar mevkisine gelen Elif Canlı'dan 26 Haziran Salı akşamı çocukları, pizza yapmasını istedi. Canlı, kızlarına pizza yapıp, onlarla beraber yedikten sonra uyudu. Saat 03.00 sıralarında, tuvalete gitmek için yatağından çıkan 6 yaşındaki kızı, annesi Elif Canlı'yı uyandırmak istedi. Yanına gidip, defalarca 'anne' demesine rağmen Canlı'dan yanıt alamayan kızı, anneannesine ve dedesine seslendi. Kızı ile torunlarının yattığı odaya giren çift, Elif Canlı'nın nefes alıp, vermediğini fark edince sağlık ekibine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekibi, Elif Canlı'yı hayata döndürmek için yaklaşık 1 saat müdahale etti. Elif Canlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Ailesi ve yakınları, Canlı'nın ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi.

Ölümü şüpheli bulunan Elif Canlı'nın son pişirip, yediği pizza dilimlerinden örnekler alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuduğu yer yatağındaki yastık kılıfını, kullandığı battaniyeyi ve kıyafetlerini üzerlerinde zehirli madde olup, olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Elif Canlı'nın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsisi yapılan Canlı'nın kesin ölüm nedeni, alınan örneklerin incelenmesi sonucu belirlenecek. Öte yandan acı haber üzerine genç kadının eşi de Antalya'dan Erzurum'a geldi. Elif Canlı'nın cenazesi, dün Ulubağ Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.