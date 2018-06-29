Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor için teknik takip başlatıldı. İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve kendisinden haber alınamayan Metin Kor'un (43) bulunması için çalışma yapılıyor. Arazide arama faaliyetlerine son verilmesinin ardından AKUT ve gönüllü dağcılar, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

'BÜTÜN İHTİMALLER KAÇIRILDIĞI YÖNÜNDE'

Kayıp müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin kaçırılma şüphesi olduğunu söyledi. Ağabeyiyle daha önce de Olimpos bölgesinde kamp yaptıklarını ancak otelde konakladıklarını ifade eden Kor, şunları kaydetti: "İlk defa dağa çıkıp kamp kurdu. Tek başına gitmişti. Geçen hafta perşembe bölgede hayvanları otlatan çoban görmüş. Kamp kurduğu yerde dere var. İbadet ederken görüyor. Bütün ihtimaller kaçırıldığı yönünde. Yetkililer, bulunması için teknik takip başlattı. Şu ana kadar hiçbir ipucu bulamadık. Gidemeyeceği yerler dahi arandı. Düşmanı yoktu, kimseyle tartışmazdı."

METİN KOR KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen müzisyen Metin Kor, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde üniversite eğimi aldı. Metin Kor, "En güzel Sensin", "Mavi", "Senmişim", "Üzüm Güzeli" gibi şarkılarıyla tanınıyor. Kor, sanat dışında yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.