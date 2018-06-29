Davadan sonra bu mesajı attı... Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 29 Temmuz 2015 gecesi yaşandı. Hülya Dağdelen Yılmaz ve doktor eşi Mustafa Yılmaz arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Mustafa Yılmaz evden çıkarak görev yaptığı hastaneye gitti. İkili arasındaki tartışma WhatsApp üzerinde de sürdü. Sabaha doğru saat 04.00’e kadar uyanık olan Hülya Dağdelen, ifadesine göre, evin salonunda uykuya daldı. Saat 04:30 gibi uyandığında ise Ayaz Çınar’ın evin balkonunda düştüğünü gördü.

AYAZ KURTARILAMADI

Yaralı halde bulunan Ayaz Çınar hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ayaz Çınar’ın vefatı ile ilgili babası ve üvey annesi hakkında dava açıldı. Müebbet hapis istemi ila açılan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi üvey anne Dağdelen’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, baba Mustafa Yılmaz için ise herhangi bir ceza vermedi.

AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi 4’üncü duruşmayı 27 Haziran’da yaptı. Duruşmada söz alan Dağdelen’in avukatı “Mütalaadaki adam öldürmeye dair delil olmadığı kısmına katılıyorum. Ancak ilk derece mahkeme kararının kaldırılarak müvekkilimin beratine karar verilmesini, olmadığı taktirde TCK 51 ve CMK 231 diğer indirim maddelerini, sabıkasız olduğu için uygulanmasına talep ederim” dedi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Üst mahkeme, ağır ceza mahkemesinin verdiği kararının ortadan kaldırılmasına, Mustafa Yılmaz için de beraat kararı verdi. Mahkeme, üvey anne Hülya Dağdelen için “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim de yapmadı.

Hakkında tutuklama kararı verilen Dağdelen cezaevine gönderildi. Tutuklama kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi nezdinde itirazda bulunulabilir.