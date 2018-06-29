Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde yaz havasının yerini sağanak yağışlara bırakmasının ardından hafta sonu plan yapmak isteyen İstanbullular, hafta sonu hava durumunu araştırmaya başladı. Öte yandan 30 Haziran 1 Temmuz günlerinde yapılacak olan YKS üniversite sınavına girecek öğrenciler de hava durumunu merak ediyor. Haziran ayının sonuna gelmesiyle sıcak havalar bekleyen İstanbullular geçtiğimiz hafta içi sağanak yağışlarla karşılaştı. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 30 Haziran- 1 Temmuz hava durumu, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Hafta içi Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’yi etkileyen yağışlar hafta sonu da sürecek. Yurdun kuzeybatı bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Aralıklı sağanak yağışlar yurdun bazı şehirlerinde hafta sonu etkili olacak.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir’in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeydoğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.