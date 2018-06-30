Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesini bitirdikten sonra Amerika'nın Güney Kaliforniya eyaletindeki "Silikon Vadisi"nde 10 yıl kalarak EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, vatan özlemi sebebiyle Türkiye'ye döndü. KOSGEB'den aldığı destekle Babaeski'ye bağlı Müsellim köyüne yerleşen 40 yaşındaki Yalçın, evinin bahçesine atölye kurdu. Yalçın, geliştirdiği uygulama sayesinde internet aracılığıyla telefondan kontrol edilebilen "Kombimaster" adını verdiği akıllı oda termostatı üretti. Ürünü piyasaya da sürülen genç girişimci şunları söyledi: Bu hem kolaylık hem de tasarruf sağlıyor. Tamamen tasarımı ve yazılımı bana ait. Bu ürüne başka entegreler yapılarak fabrikalardaki otomasyon sistemleri dâhil bir sürü şey kontrol edilebiliyor. Ayrıca köyümdü su sıkıntısı çekiyorduk. Depodaki suyu kablosuz olarak pompanın olduğu yerden ölçebilen bir yazılım geliştirdim. Önceki sistemde yapılan masraflar kalmadı. Yazılım sayesinde pompa gündüz köyün su ihtiyacını karşılayacak düzeyde çalışırken, gece elektrik faturası daha ucuz olduğundan dolayı dolum için yüksek hızda çalışıyor. Bu da köyümüze elektrik tasarrufu sağlıyor. Muhtarımız da köylümüz de çok memnun.