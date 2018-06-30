Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) İstanbul Üniversitesi’nde katılacak olan bir aday 4 dakikayla sınavı kaçırdı. Koşarak ana kampüse giren adayın, bir süre sonra ana kapıdan çıktığı görüldü.

Hürriyet'tin haberine göre, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, denemek için tekrar YKS’ye katıldığını belirten aday, İstanbul Üniversitesi’ndeki sınav binasına gittiğinde görevliler tarafından 4 dakika geç kaldığı gerekçesiyle içeri alınmadığını söyledi. Aday, “Hata benim” diyerek kampüsten uzaklaştı.

İKİ DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA GİREMEDİ

YKS adaylarından Yiğitcan Gürcü de, iki dakika geciktiği için sınava giremedi. Bu yıl ilk kez üniversite sınavına katıldığını belirten Gürcü, “Bir-iki dakika gecikmişim almadılar. Koşarak gittim. Kapıları açmaya çalıştım açılmadı. Kaçırdın dediler. Birkaç kişiye sordum artık giremezsin dediler. Çok iyi olmasa da sınava hazırlanmıştım. Evden biraz geç çıkmışız. Bu kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Seneye artık” diye konuştu.

ÖSYM, geçen yıldan itibaren bütün sınavlarda '15 dakika kuralı’nı uyguluyor. Adayların sınav binalarına girişi 15 dakika önce durduruluyor. Saat 10.15’te başlayan TYT için de adaylar 10.00’dan itibaren sınav salonlarına alınmadı.