Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli Tıp Morgu'nda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül'ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabutuna baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisine götürüldü.

MİNİK EYLÜL TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, küçük kızın cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu. Eylül’ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Uzunbeyli Mahallesi’ndeki evine getirildi. Baba İbrahim ile anne Şerife Yağlıkara, gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi vatandaşlar teselli etti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Uzunbeyli Mahallesi Eski Camii’ne geçildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına minik Eylül’ün yakınları ve mahalle sakinlerinin yanısıra Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. Eylül’ün naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi.