Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıkan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz (19), otomobille çarpıştıkları kazada hayatlarını kaybettiler.

HADİSE KONSERİNE GİDİYORLARDI

Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde oturan Yusuf Yılmaz(19) ve Arif Akman(17), dün akşam ilçe merkezindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gömbe Yaylası Sinekçi mevkisinde Yusuf Yılmaz ve Arif Akman'ın bulunduğu plakası ve kimin kullandığı öğrenilemeyen motosiklet, saat 20.30 sıralarında karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada Arif Akman olay yerinde hayatlarını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, gelen 112 ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yusuf Yılmaz da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Kazada hayatını yitiren Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.