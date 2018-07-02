Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Kozluk ilçesi yakınlarındaki baraj gölüne giren Suriye uyruklu Hüseyin Cuma (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen Dalgıç Polis Ekiplerince baraj gölünde yapılan çalışma sonucunda Cuma'nın cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Cuma'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.