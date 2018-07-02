Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alan Kanal İstanbul’da arkeolojik ve kültürel mirasın tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ofis ve sahada olmak üzere iki bölümde çalışma yapılıyor. Koridorun planlandığı bölge için yürütülen literatür çalışmaları sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda bulunan kültür varlıklarından 129 adet mağara, hendek, korugan ve tank, tünel ve kemer yapıları belirlendi.

Etki çalışması yapılan en önemli alanlardan biri, 800 bin yıllık tarihi bulunan Yarımburgaz Mağaraları. Kanal İstanbul Projesi’nin doğrudan geçiş güzergahında yer almamasına rağmen, yakınından geçmesiyle peyzajın değişmesi riskinin oluşturacağı etkiler şimdiden çalışılmaya başlanılırken, alan da proje kapsamında korumaya alınacak.

FİLM VE DİZİLER ZARAR VERDİ

İstanbul il merkezinin yaklaşık 22 km kuzeybatısında; Küçükçekmece ilçesine bağlı Altınşehir’in bir km kuzeyinde yer alan Yarımburgaz Mağaraları daha önce pek çok dizi ve filme ev sahipliği yaptı. 1971 yılında çekilen “Ali Baba ve Kırk Haramiler” filminde Yarımburgaz Mağarası haramilerin “açıl susam açıl” diyerek girdikleri mağara olma özelliği taşırken, Tarkan filmleri başta olmak üzere bazı dizilerde de kullanılan mağaralar bugüne kadar çok kez tahribata uğradı. Alınacak tedbirlerle bu tür tahribatın da önüne geçilecek.