Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi ise sağlıklı hayat trend oldu. Instagram’da ‘Saglikliyasiyoruzcom’ adıyla açılan hesapta bu trend ile ilgili çok ilginç tavsiyelere yer veriliyor. Bunlardan biri de deodorant. Görüşle bu konuda şöyle diyor: Güneşin UVB ışınları D vitamini sentezlemenin yanı sıra koltuk altının sterilizasyonunu da yapıyor ve ter kokusu önleniyor. Yani koltuk altını güneşe maruz bırakabilenler için başka bir şeye gerek kalmıyor ancak böyle bir fırsatı olmayanlar için doğal ve zararsız çok alternatif var. “Yiyemeyeceğimiz hiçbir şeyi cildimize sürmüyoruz” kuralına mutlaka dikkat edelim.