Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yapılan araştırmalar da alışverişte en büyük hatanın beyaz eşya alışverişinde yapıldığını ortaya koyuyor. İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe, iyi seçilen ürünün bütçeye fayda sağladığını, tersinin ise mutsuzluk sebebi olduğunu ifade ediyor ve beyaz eşya alışverişine giderken şu uyarıları sıralıyor:



1- Kalite: İlk kıstas kalitedir. Sonra ihtiyaç, bütçe, renk, tasarım, tarz, olarak devam eder. Enerji tüketimi çok önemli. Fiyattan ettiğiniz tasarrufu, elektrik faturasıyla geri vermeyin.



2- Önce internet: Bütün isteklerinizi belirlediniz. Hemen alışverişe koşmayın. Listenizdekilerle ilgili internette araştırma yapın. Kalite-fiyat ilişkisinde ortalamanızı belirleyin.



3- Bütçe belirleyin: İnternet araştırması bütçe belirlemeye yardımcı olacaktır. Ucuz diye her ürünü almayın, servisi yoksa çok daha pahalıya patlayabilir.



4- Ölçü: Küçücük mutfağa iki yana açılan buzdolabı almayın. Ölçüsüz çıkmayın.



5- Zaman: Beyaz eşyanızı düğüne yakın değil, en az birkaç ay öncesinden alın, güvenilir bir mağazayla ileri teslimat şartıyla anlaşın.



6- Teknoloji: TV alışverişinizi taşınmaya en yakın tarihte yapın. Televizyonda teknoloji çok hızlı değişiyor. Ürün gözünüze eski gelmesin.



7- Renk: Buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırın rengi aynı olmalı. Beyaz, gri ya da renkli. Mutfakla görsel uyum olmalı.



8- Ömür: 2 kişilik düşünmeyin. Olacak çocuklarınızı göz önünde tutarak ölçü belirleyin.



9- Garanti: Marka seçiminde garanti süresi, servis yaygınlığı çok önemli.



10- Küçükler: Ütü ve süpürgenizi alın ama diğer küçük ev aletleri ya büyük beyaz eşyaların veya yakınlarınızın hediyesi olarak gelebilir, acele etmeyin.