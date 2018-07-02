Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreni öncesi Prof. Dr. Sezgin’in eşi Ursula ve kızı Hilal Sezgin taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde Prof. Dr. Sezgin’in ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Sezgin’in, Türkiye’ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye’ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde olduğunu belirtti. Fuat Sezgin’in çok sayıda eseri olduğunu hatırlatan Erdoğan “Bunları raflara dizdiğimizde 1300 cilt ediyor. Sezgin’in yurt dışında kalan eserlerinin getirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor” dedi. Fuat Sezgin ile 2008’de İslam Bilim ve Teknoloji Müzesini kurduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu, talebi daha önce de olmuştu ve bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım, Prof. Dr. Sezgin’in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Sezgin’in cenazesi Gülhane Parkı’na defnedildi.