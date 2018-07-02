Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarsala koyunda tatilciler tarafından dün kapana yakalanmış bir yaralı tilki bulundu. Tatilciler, yaralı tilki için Muğla Hayvan Dostları Derneği'nden (HAYDOS) yardım istedi.

Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS ekibi, yakalandığı kapandan kurtarıldıkları yaralı tilkiyi, Dalaman Atakent Bülüşlü mevkisinde bulunan bakımevine götürdü. Serum takılan tilki, görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Kapanla yakalanan bu hayvanı sopayla döverek öldü diye bırakmışlar. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarımız vaşak, tilki, porsuk ve kaplumbağaların neslini tüketmek için ellerinden geleni yapıyor. Korkum şu ki gelecek nesillerimiz bu hayvanları masal olarak dinleyecek. Canlılarımıza kıyanların elleri kırılsın" dedi.