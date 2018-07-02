Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Hatay Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı  Mahallesi'nde dün kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için yürütülen  çalışmalar devam ediyor. Ufuk'un son görüldüğü yer ve çevresinde komando, jandarma özel harekat  ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Ufuk'un ikizi Uğur da bölgeye  getirildi.

Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin  hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan  yararlanıyor.Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan  sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında  da bilgi ediniyor.Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

CAMİLERDEN ANONS

Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

 