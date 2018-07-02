Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. 21 Haziran'da aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller bölgesindeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı.

30 HAZİRANDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 30 Haziran'da Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

Metin Kor'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya getirildi. Kor'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.