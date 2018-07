Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine giden Vedat Sevinç (41) yönetimindeki 06 YJB 24 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Sarıköprü Kavşağı'nda ana yolan çıkan Hüseyin Can (40) yönetimindeki 61 TZ 406 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sevinç ve Can’ın yanı sıra araçlarda bulunan Berat Kerim Can (12), Yusuf İslam Can (9) ve Meliha Can (50) ile Nevin Sevinç (43) ve Yusuf Sevinç (15) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.