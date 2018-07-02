Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sinop’un Boyabat istikametinden Hanönü istikametine gitmekte olan Ahmet Kariman yönetimindeki 55 SB 319 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ahmet Kariman ağır olmak üzere kamyonette bulunan Bünyamin Kariman, Serkan Demirkaya, Bayram Çavuşoğlu, Dursun Demirkaya ve Halil İbrahim Sağer yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.