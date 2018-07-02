Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leylan’nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum’a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla’nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Minik Leyla’nın yarın Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.