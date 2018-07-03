Lütfü Kaya yönetimindeki 34 EF 9981 plakalı minibüs, Güre Mahallesi Orman kampı mevkisinde İlyas Sülünoğlu idaresindeki 22 BF 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre savrulan hafif ticari araç kaldırıma çarparak durabildi. Kazada minibüste ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.
Balıkesir'de minibüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
03.07.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 03.07.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Etiketler : balıkesir,kaza,trafik kazası,
569827 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569827.aspx
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