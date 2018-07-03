Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL



Sarıyer’in gerisindeki orman, kentin akciğeri niteliğinde ve toplam 5 bin 440 hektarlık alanı kaplıyor. Şehir merkezine araba ile 30-45 dakika mesafedeki Belgrad Ormanı, İstanbul için adeta nefes alınabilecek bir ortam konumunda bulunuyor. Belgrad sezonunun açılmasıyla birlikte piknikçilerin yanı sıra çiftlerin de gözdesi.. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için gelin ve damatlar ormanda sabahın erken saatlerinden itibaren farklı mekânları gezerek, en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyor. Hafta sonları 50’den fazla çifti bölgeye getirdiklerini söyleyen fotoğrafçılar son zamanlarda gelen yoğun taleplere yetişemiyorlar. Düğün öncesi fotoğraf çektirmek isteyen Mehmet ve Aslı Çelik çiftçi “Buranın güzel atmosferinden dolayı burada dış mekân fotoğrafı çektirmek istedik” dedi.