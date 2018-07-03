Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görüldü.

Nesli tükenmekte olan böceğin üniversiteye teslim edileceği öğrenildi.

Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler. Ömürleri yaklaşık 7-8 yıl. Yumurtladıkları zaman 15-20 tane yumurta yapıyorlar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölüyorlar. Bir geyik böceğinin bu boyuta gelmesi için yaklaşık 8 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu da şimdi üniversitemize vereceğiz, teslim edeceğiz. Gerekli incelemeleri üniversitemiz yapacak" dedi.

'KORUNMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de bulunduğunu ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar. Bu elimizdeki 6 anteni olanı. Bunların en çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda alıp satıyorlarmış ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.