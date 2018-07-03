İstanbul Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.
Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
03.07.2018 - 16:24 | Son Güncelleme: 03.07.2018 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece'de kaçak olduğu belirtilen evlerin yıkımı sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.
Etiketler : büyükçekmece,yıkım,
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