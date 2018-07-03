Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.