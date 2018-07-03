Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; büyüklüğü 4,0 olan deprem saat 16:16'da meydana geldi. Yerin 4,2 kilometre altında yaşanan depremin mal veya can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta 4,0 şiddetinde deprem oldu
03.07.2018 - 16:28 | Son Güncelleme: 03.07.2018 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Göynük mahallaesinde 4,0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : Kahramanmaraş,deprem,Pazarcık,Göynük,
569945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/569945.aspx
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