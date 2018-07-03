Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; büyüklüğü 4,0 olan deprem saat 16:16'da meydana geldi. Yerin 4,2 kilometre altında yaşanan depremin mal veya can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.