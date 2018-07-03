Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da paralarını alamayan işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıktı. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi arkadaşları tutuyor.

Beyoğlu'nda bir rezidans inşaatında çalışan işçiler paralarını alamadıkları iddiasıyla isyan etti. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkan 5 işçi eylem yapıyor. Vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi düşmemesi için arkadaşları tutuyor. Olay yerine gelen polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalışıyor.