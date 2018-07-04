Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Hâlihazırda ebeveynlerin çocuklarını takip etmesine yönelik birçok farklı cihazın olduğu görülüyor. Genel olarak akıllı saat ve bileklik şeklinde üretilen bu cihazlar GPS özellikleriyle anlık konum takibine imkân sağlıyor. Bazı cihazların ‘elektronik çit’ gibi bir uygulamaya sahip olduğu ve çocuk belirlenen alan dışına çıktığı anda sinyal gönderiyor. Çocuk acil bir durum karşısında da cihazlardaki ‘SOS’ düğmesine basarak ailelerine haber verebiliyor. Bazı akıllı saatlerde ise, çocuklar her an harita üzerinden takip edilebiliyor. Böylece çocuğun hangi sokaklardan veya caddelerden geçtiği rahatlıkla izlenebiliyor. Saat ve bileklik dışında bu konuya eğilen alternatif takip cihazları da bulunuyor. Bu cihazların sensörü çocuğun düşme, çarpma gibi durumlarını hissedebiliyor. Bir diğer alternatifin de telefon uygulamaları.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Bilici “Akıllı saat, takı, kolye ya da çantalarına takılacak GSP cihazları işe yarayabilir. Ancak bu cihazlar ve teknoloji ürünleri oldukça maliyetli. Çoğu da ithal ürünler. Bu sebeple maddi gücü düşük olan ailelere hitap etmiyor. Herkesin alıp kullanabileceği ya da tercih edebileceği cihazlar değil maalesef” dedi.