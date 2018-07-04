Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük çapta hasar görmesine neden olan ve yalı sahipleri tarafından zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolar miktarlı haciz konulan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YALI SAHİPLERİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Kazanın ardından deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğünce Ahırkapı açıklarına çekilen ve yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletilen geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi.

50 MİLYON DOLARLIK HACİZ

Gemiye ihtiyati haciz kararı koydurtan ve kazadaki kayıpla ilgili bilirkişi raporu hazırlatan mahkemeye yansımayan protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı kaydedildi.

KURTARMA BEDELİ 5 MİLYON DOLAR

Ayrıca, Kıyı Emniyet Müdürlüğünün kurtarma bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin dolarlık teminat miktarının da yatırıldığı ifade edildi.

HACZİ KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ayrılan geminin seferlerine devam ettiği ve haczi kaldırılan gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DAHA AZ ZARAR

Öte yandan, gemi firması avukatları tarafından ihtiyati haciz için belirlenen 50 milyon dolarlık teminata itiraz edilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesinin, belirlediği uzmanlara yaptırdığı bilirkişi incelemesinin tamamlandığı da öğrenildi.

Mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre yalıdaki zarar miktarının belirlenen 50 milyon doların altında olduğu da dile getirildi.

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