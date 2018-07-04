Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyünde bayram günü kaybolan ve dün toprağa verilen Leyla’nın acısı dinmiyor. Baba Nihat Aydemir, "Devlet Bahçeli idam istiyor. Destek vereceğiz Allah’ın izniyle. İdam istiyorum" dedi.

Acılı anne Leyla’nın mezara sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Ağrı’da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla'nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi. Minik Leyla’nın annesi mezara sarılarak gözyaşlarına boğulurken teyzesi baygınlık geçirdi.