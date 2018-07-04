Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'da bulunan bir nargile kafede çekilen görüntüler hayvanseverlerden büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kafenin içerisinde aslan, papağan ve benzeri egzotik hayvanların cam kafeste sergilendiği görüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.

KAFESİN ÖNÜNDEKİ TABELADA ASLANIN AĞZINDAN HİKAYE

Aslan Khalessi'nin kafesinin önündeki tabelada, "Antalya'da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum" ifadeleri yer aldı.

KAFEDE TİMSAH BİLE VAR

Nargile kafade benzer şekilde bazı kafeslerde egzotik hayvanların da sergilenmesi dikkatlerden kaçmadı. O kafeslerden birindeki timsah ise görenleri şaşkına çevirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.

ASLANIN GEZME ALANI REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN KAFEYE KADAR UZANIYOR

Aslan Khallessi’nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü.