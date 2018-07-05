Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sularında Beydağ Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeşe 3 yıl önce babalarından kalan araziden yol geçirilmesini isteyen ağabeyi Şerafettin Kır ile yolun araziden geçirilmesini istemeyen kardeşi Veli Kır arasında tartışma çıktı. İki kardeş bir türlü uzlaşamazken tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından ağabeyi Şerafettin Kır, belinden çıkardığı silahla kardeşi Veli Kır'a (43) 8 el ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan komşular jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, Veli Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Şerafettin Kır kısa süre sonra yakalanarak gözaltına altındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Veli Kır'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.