Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir süredir uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden bulunduran ve satanlara yönelik teknik takip neticesinde 62 yaşındaki H.C. ile 45 yaşındaki oğlu A.C.'nin evlerinde uyuşturucu hint keneviri olduğunu tespit etti. Eve yapılan baskında yaklaşık 2 metre boyunda 135 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan baba-oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve işlemlerin ardından bitiminde adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.