Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Çukurca’da 2010 yılında mayın patlaması sonucu iki gözünü ve sağ elini kaybeden 37 yaşındaki Jandarma Astsubay Hasan Arısoy’un, birine bağımlı olmadan hayatını sürdürebilmek için birlikte eğitime başladığı rehber köpeği Bobby, onun iki gözünün yerini alacak. Rehber Köpekler Derneğine başvurarak Booby ile tanıştığını belirten Hasan Arısoy şunları söyledi: Benim için en uygun olan köpekle eşleştim. Henüz çok yeniyiz. Tanışalı daha 4 gün oldu. Beraber eğitim alıyoruz. Bobby ile yürümek, bir arkadaşınızla yürüyormuş hissi veriyor. Belki de sonradan görme yetimi kaybettiğim için bastonla çok bağımsız olacağıma inanmıyordum. Genelde dışarı çıktığımda başka birinin kolunda yürüyordum, eşim, arkadaşım, annem veya babam. 2010’dan bu yana yaşamadığım bağımsızlık hissini bana yaşattı. Bobby ile ilk gün yürüdükten sonra görme engelli gazi bir arkadaşımı aradım, söylediğim ilk şey, ‘Kesinlikle derneğe başvurunu gönder. Harika bir duygu’ oldu. Rehber köpekler, görme engellilerin hayatına çok şey katabilir. Bu hayvanlar, 1 yaşına kadar ailelerin yanında kalıyor. Köpekler, ev ortamını yaşıyor. Ne kadar çok gönüllü aile olursa o kadar çok köpek, görme engellilerin gözü olur. Hasan Arısoy, eğitim sürecinde Rehber Köpekler Derneğinin, ulaşım ve konaklama masraflarını üstlendiğini belirterek, “Dernek, bağışlarla ayakta duruyor. Görme engellilere rehber köpek sağlarken bizden herhangi bir ücret talep etmiyor ve köpeğin veteriner, mama ihtiyacını dernek karşılıyor” dedi.