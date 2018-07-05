Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren Ayhan Muğla İHA



1 Temmuz’dan itibaren otellerde yüzde 80 - 90 doluluk oranına ulaşıldı. 30 yıllık turizmci İsmail Düşmez sezonun hareketli geçtiğini belirterek “Turizm sezonu geçen seneye göre çok daha iyi bir durumda. 2017 sezonuna göre bu yıl yüzde 30 bir artış görülüyor. Sezon boyunca otelimizin doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde görülüyor” dedi.



AVRUPALI DA GELDİ

Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay ise geçen seneye göre bu yıl Avrupalı misafirlerin de bölgede olacağını ifade etti. Tulunay “2017 yılında Türk ve Ortadoğulu turistler daha çoğunluktaydı. Bu sene pazar değişiyor. Bodrum genelinde ise Belçika, Hollanda, İngiltereli misafirlerde artış var. Bodrum yeniden hak ettiği noktaya gelmeye başladı” diye konuştu.