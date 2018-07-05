Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere de iki küçük kız, yıllar boyunca öz annelerinden şiddet gördü. Ne kadar merhamet dilenseler de annesi umursamadan kızlarını dövmeye devam etti. Kızlar bir gün annelerin çok ileriye gitmesini ve tıpkı tehdit ettiği gibi onları öldürmesinden korkarak yaşadılar. Yıllar sonra ise annelerinden yıllarca gördükleri şiddete karşılık adım atmaya karar verdiler.

Şimdilerde 34 yaşında olan, Katrina Dore, 5 yaşından 15 yaşına kadar öz annesinden şiddet gördü. Adı açıklanmayan kız kardeşi de 6 yaşından 16 yaşına kadar aynı şiddete maruz kaldı.

10 yıl süren bu işkencelerden Katrina kız kardeşini korumaya çalışsa da beceremedi. Yıllar sonra konuşma cesareti bulan kızlar, anneleri 64 yaşındaki Susan Speed’e karşı açtıkları davalarında korkunç detayları anlattı. Davanın sonucu ise herkeste büyük bir sürpriz yaşattı.

Şimdilerde bir çocuğu olan Katrina, “Annemin ne zaman şiddet uygulayacağını anlıyorduk. Dr. Jekyl’den Bay Hyde’a dönüşü fark ediyorduk. Gözlerinde o canavarı gördük. Çenesi dışarı çıkardı, üstüme doğru yumruklarını sallayarak koşardı. Eline ne geçerse bize karşı uygulardı.” diyor.

5 yaşında iken Katrina'e attığı ilk tokat ile başlayan olaylar, yıllar içinde artarak devam etti. Dayaklar, küfürler ve eşyaları fırlatma ile süren cehennem yıllarında kızlar, normal, sevecen bir ailenin nasıl olduğunu unuttular. İkisi de yaralarını kapatmak için uzun kollu bluzlar giymek zorunda kaldı. Okuldan eve gelmeye bile korkuyorlardı.

Katrina, ergenliğe girdiği yıllarda bir gece banyoda iken onu “saçını yıkama” bahanesi ile boğmaya kalkıştı. Katrina, elini ısırarak ondan kurtulmayı başardı.

Bir yılbaşı gecesinde kızlar yatak odasında film izlerken anneleri tekrardan “canavara dönüştü”. Zorla yatak odalarına girdi ve kızlarına küfürler yağdırdı. Ardından, Katrine'i boğmaya çalıştı ve bayılttı. Kat, uyandığında annesi ortadan kaybolmuştu, yanında sadece kardeşi vardı. Bu saldırıdan sonra kızlar yanlarında bıçak taşımaya başladı.

Katrina Dore, 16 yaşına basınca annesinin yaşattığı şiddet ortamından kaçmaya çalıştı. Evden ayrılması işe yaramadı. Yıllarca süren telefonlar ile annesi işkencesine devam etti. Yıllar sonra, annesinin telefonundan başka biri arayarak onu hastaneye çağırdı.

Katrina, annesinin değişmesini umarak oraya gitti ama Susan aynı kişiydi. Bu son darbeye karşı savaşmak isteyen Kat ve kardeşi dava açtı. Mahkemede tüm detayları anlattılar. Susan ise, “Ben bir azizdim, dedikleri hiçbir şeyi yapmadım.” diye savunma yaptı.

Hakim, Susan Speed’i çocuğa şiddetten 2 yıllık hapisse gönderdi. Hapisten önce 2 yıl boyunca da rehabilitasyonda kalacak. Kızlar, sırtlarından bir yükün kalktığını belirtti.